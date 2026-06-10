Certezze ancora non ce ne sono, pensieri sì. Nel senso che poi tutto dipenderà dal mercato e dalle eventuali offerte che arriveranno aTrigoria entro il 30 giugno. Ma se la situazione, spiega Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, non dovesse configurarsi come previsto, allora la Roma può decidere di allungare di un anno l'accordo con l'Uefa relativo al settlement agreement firmato nel 2022. leri, in tal senso, conferme sono arrivate anche dagli uffici di Nyon, dove sanno bene che il club sta valutando l'ipotesi dell'estensione. Il che, comunque, comporta anche delle conseguenze, oltre che avere dei vincoli. Nel senso che bisognerà comunque avvicinarsi all'obiettivo (perdita aggregata massima di 60 milioni di euro sommando gli ultimi tre esercizi finanziari). Estendere l'accordo di un altro anno vorrebbe dire di fatto restare con le "mani legate" anche nella prossima stagione. Viceversa, se la Roma dovesse chiudere la partita il 30 giugno allora ci sarebbe maggiore flessibilità di spesa,