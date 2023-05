Roma, possibile futuro saudita. Dybala: “Mese decisivo, concentrati al massimo”

A due giorni dal match contro il Monza, Mourinho fa la conta: tra squalifiche e infortuni saranno ben 9 i giocatori indisponibili. In attacco non ci sono dubbi: Abraham dovrà trascinare la squadra e dimostrare il suo valore

Roma, sul taccuino di Pinto ci sono anche Di Gregorio, Muriel e Retegui

E mentre i giallorossi stringono i denti in vista dei prossimi impegni, si inizia a parlare di mercato. Sul taccuino di Pinto compaiono i nomi di Di Gregorio e Muriel. Il primo sembrerebbe essere il profilo perfetto per affiancare il portiere titolare nella rosa della Roma 2023-2024, mentre il secondo lascerà con ogni probabilità l'Atalanta a fine stagione e potrebbe essere un buon rinforzo per il reparto offensivo. Un altro nome è quello di Retegui. Il classe '99 continua a fornire ottime prestazioni quando chiamato in causa e la Roma sembra interessata al suo cartellino. Nel frattempo, si rincorrono le voci su un possibile futuro “saudita” della società. Follieri, intermediario dell’affare, potrebbe incontrare i Friedkin già mercoledì.