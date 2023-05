Argentina, Retegui torna in campo e segna

Nona rete stagione per Matteo Retegui con la maglia del Tigre. L'attaccante della Nazionale ha infatti messo la firma sul pareggio in extremis dei suoi sul campo del Gimnasia La Plata. Di rientro da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per qualche settimana, il classe '99 continua a fornire ottime prestazioni quando chiamato in causa, con il prezzo del cartellino che è destinato a lievitare rispetto all'attuale valutazione che oscilla tra i 18 e i 20 milioni di euro. Per il ventiquattrenne non mancano di certo le pretendenti in Italia, con la Roma che ha già dimostrato di essere interessata al talento di San Fernando.