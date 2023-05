Mercato Roma, Pinto segue con attenzione Di Gregorio

È forte l'interesse della Roma per il portiere dei biancorossi Michele Di Gregorio, autore di un'ottima stagione d'esordio in massima serie

Tra le note più positive della stagione del Monza, Michele Di Gregorio ha sorpreso tutti al suo esordio in massima serie. Come riporta Sportal, le ottime performance fornite dell'estremo difensore dei brianzoli hanno scatenato l'interesse di Tiago Pinto, che avrebbe individuato nel calciatore classe '97 il profilo perfetto per affiancare il portiere titolare nella rosa della Roma 2023-2024.