Roma, ipotesi futuro saudita: il frontman dell’operazione è Follieri

Nel futuro della Roma potrebbero esserci i sauditi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i Friedkin starebbero valutando l’offerta di un gruppo arabo e dell’affarista Follieri per vendere la società. L’appuntamento è fissato a mercoledì, quando la squadra sarà impegnata nell’importante match contro il Monza, decisivo per la corsa alla zona Champions. La località è top secret. Un ruolo importante nelle trattative sarà svolto dall’imprenditore Raffaello Follieri. Tra i suoi sogni, c’è quello di entrare nel mondo del calcio e la Roma potrebbe essere il suo prossimo obiettivo. I Friedkin valutano la società un miliardo di euro. Tre giorni fa Follieri, come testimonia un post su Instagram, era a Roma (per la precisione a Piazza di Spagna), così come i Friedkin, avvistati allo stadio in occasione del match contro il Milan.