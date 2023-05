Trigoria, la Roma si allena in vista del Monza. C’è anche il giovane Keramitsis

Primo allenamento del mese quest'oggi per i giallorossi, che si sono ritrovati a Trigoria malgrado la giornata festiva. In vista della gara infrasettimanale contro il Monza, Mourinho dovrà far fronte a un'infermeria sempre più piena, che ha visto l'ingresso a seguito dell'impegno casalingo con il Milan di Kumbulla e Belotti. Tentativi di recupero in extremis per Bove, il quale è ancora in dubbio per la sfida ai brianzoli. Data l'emergenza, ha fatto capolino durante la seduta odierna Dimitros Keramitsis, difensore ellenico della Primavera che potrebbe far parte dell'elenco dei convocati per il match dell'U-Power Stadium.