Mezza Roma per il finale

E ora, non resta che fare il conteggio di chi è rimasto. Ricapitoliamo: Kumbulla, lesione al legamento anteriore ginocchio destro,; Smalling, lesione al flessore, Llorente, "Ha finito la stagione", Karsdorp, lesione del menisco interno, stagione conclusa; Belotti, frattura della cartaligine costale, l'augurio è poterlo rivedere per Roma-Bayer Leverkusen di giovedì 11 maggio; Matic mercoledì a Monza non ci sarà, essendo squalificato per somma di cartellini; Dybala sabato contro il Milan era in panchina soltanto per presenza; a Bove durante il match è uscita la spalla. A conti fatti, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, nel lazzaretto giallorosso l'unica buona notizia arriva da Wijnaldum che è il più vicino al rientro. Al di là delle rotazioni in attacco e a centrocampo, il problema però rimane dietro. Perché Mou, se sarà confermata la previsione su Smalling, è davanti a un bivio: arretrare Cristante (o Celik) per le prossime partite oppure passare alla linea a quattro. Sull'idea di tornare al vecchio amore, José si è espresso nel post Atalanta-Roma: "Per fare la difesa a quattro bisogna lavorare e noi in questo periodo abbiamo tempo solo per riposare e poi tornare di nuovo in campo". Non aveva però fatto i conti con il responso su Llorente e soprattutto con quello di Kumbulla. La cosa più semplice sarebbe passare al 4-2-3-1: Zalewski (o Celik), Mancini, Ibanez e Spinazzola. In mediana il trio Matic, Cristante e Wijnaldum e davanti il trio Dybala-Pellegrini-El Shaarawy dietro a Abraham. A pensarci bene, tutto dipende dalle reali condizioni di Smalling. Se si materializza la previsione di Mourinho, Chris salterà entrambe le semifinali di Europa League e proverà a rientrare in Roma-Salernitana del 22 maggio. Ma siccome la partita che precede l'impegno con la squadra di Sousa è il match di ritorno con il Bayern Leverkusen, c'è da scommettere che lo staff medico giallorosso farà di tutto per far sì che l'inglese possa essere in campo. Anche se si dovesse materializzare questo scenario più roseo, le partite con due soli difensori centrali di ruolo in rosa sarebbero comunque quattro: Monza, Inter, andata con il Leverkusen e Bologna. Urge una scelta. La palla passa a José.