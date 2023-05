Roma, nessuna trattativa dei Friedkin con gli arabi

La volontà dei Friedkin è quella di rendere grande la Roma e continuare a portare avanti un investimento che ha già superato gli 800 milioni di euro. Anche per questo, al momento, Dan e Ryan Friedkin non stanno valutando l’idea di mollare la guida del club né hanno mai intavolato una trattativa per cedere il pacchetto di quote di maggioranza della società giallorossa, come riporta Emanuele Zotti su gazzetta.it. Non sorprende dunque se da Trigoria l’indiscrezione che vedrebbe una cordata araba capitanata dall’intermediario italiano Raffaello Follieri interessata a rilevare la Roma non trova conferme, ed è anzi stata accolta dalla presidenza con stupore.