Atalanta, Muriel via a fine stagione. C’è anche la Roma interessata

Dopo quattro stagioni e più di centocinquanta presenze, a fine stagione Luis Muriel lascerà con ogni probabilità l'Atalanta. Il calciatore è finito ormai ai margini del progetto tecnico di Gasperini e per questo motivo, stando a quanto riporta Calciomercato.com, il suo futuro sarà lontano da Bergamo. Per l'attaccante trentaduenne non mancano le pretendenti, in particolare Roma e Bologna, che potrebbero puntare sull'ex Lecce per rinforzare il proprio reparto avanzato.