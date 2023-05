Corsa Champions: ecco cosa succede se Inter, Roma e Milan chiudono a pari punti

Ora più che mai entra nel vivo la corsa Champions. Inter, Milan e Roma si trovano a pari punti, ma, allo stato attuale, l'anno prossimo disputerebbero 3 diverse competizioni europee. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, se il campionato dovesse chiudersi oggi la Roma sarebbe in Champions, il Milan in Europa League e l'Inter in Conference. La squadra di Mourinho risulterebbe la prima della classifica avulsa in quanto ha pareggiato entrambi i confronti con i rossoneri e vinto all’andata con i nerazzurri. I giallorossi vantano 5 punti guadagnati negli scontri diretti, così come il Milan. La squadra di Pioli ha ottenuto tale punteggio in quattro partite, mentre la Roma in 3 e deve ancora sfidare i nerazzurri nel girone di ritorno. In più, la differenza reti negli scontri diretti è pari a 0 per il Milan e a +1 per i giallorossi. Decisiva, in caso di parità tra le tre squadre, sarà la partita tra Roma e Inter che si disputerà il prossimo weekend all'Olimpico. In caso di vittoria, i nerazzurri salirebbero a 6 punti, raggiungendo la vetta della classifica avulsa con Milan e Roma. In tutti gli altri possibili scenari, i giallorossi manterrebbero il vantaggio.