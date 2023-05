Curiosità, fu un Monza-Roma a inaugurare lo stadio Brianteo

Quello di mercoledì sera sarà solamente la terza sfida tra Monza e Roma in terra brianzola. Il primo incrocio risale alla Serie B 1951-1952, prima e unica stagione dei giallorossi nella serie inferiore. In quell'anno, i giallorossi si imposero nettamente con due reti a zero sugli avversari nella cornice del "San Gregorio". Per ritrovare un altro incrocio tra le due compagini bisogna andare avanti nel tempo di ben 37 anni, precisamente al 28 agosto del 1988, data storica per il sodalizio monzese che coincide con l'inaugurazione dello Stadio Brianteo, oggi rinominato U-Power Stadium per ragioni di sponsorizzazione. A battezzare l'impianto fu proprio la Roma in un match di Coppa Italia, che registrò l'affermazione dei brianzoli per due reti a uno. Precedenti in Lombardia che vedono dunque, al momento, una perfetta situazione di parità tra il Monza e la Roma.