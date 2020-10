Roma, oggi Smalling Day. Pastore out dall’Europa, Mkhitaryan scrive a Putin e Trump

Smalling day a Roma, per la gioia di tutti i tifosi giallorossi. Il centrale inglese, dopo l’estenuante trattativa con il Manchester United (che riceverà i 5 milioni di bonus solo in caso di vittoria della Champions League), oggi è atterrato a Ciampino per iniziare la sua nuova vita nella capitale. “Roma, che sollievo. Ora voglio vincere. Sono pronto per il prossimo match”, ha dichiarato il difensore per inaugurare il suo futuro percorso con Fonseca&Co. Sono tutti contenti, compreso Guido Fienga, immortalato in una foto sorridente e abbracciato stretto a Smalling. I tifosi, all’aeroporto, hanno rivolto al difensore il loro più caloroso benvenuto, prima che l’atleta si dirigesse a Trigoria per il tampone. “Appena arrivato a Roma ho capito che sarebbe diventata casa mia”, aggiunge l’inglese sui social, ricevendo i saluti e gli “in bocca al lupo” anche dalla sua ex squadra: “Sarai per sempre un Red Devil”. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, nonostante lo spavento per la documentazione inviata ieri sera allo scadere alla Lega, che aveva tenuto tutti col fiato sospeso.

Calciomercato Roma, abbassato il monte ingaggi. El Shaarawy può tornare a gennaio

Si tirano quindi le somme del calciomercato estivo: in totale la Roma risparmierà, grazie alle cessioni e ai vari prestiti in giro per l’Europa, circa 11 milioni di euro, proseguendo nell’obiettivo di abbassare il monte ingaggi per motivi di bilancio. Tra le ultime operazioni in uscita si registra anche il trasferimento a titolo definitivo di Seck al Leixoes e, in un certo senso, anche Sadiq all’Almeria: la Roma infatti guadagnerà circa 500mila euro, ossia il 10% della rivendita del Partizan Belgrado. Se El Shaarawy non è riuscito nel clamoroso ritorno nella capitale in questa finestra di mercato, non è da escludere come opzione per quella di gennaio: il destino del Faraone è stato strettamente legato a quelli di Kluivert e Perotti, ma quest’inverno potrebbe raggiungere Fonseca fino alla fine della stagione, in prestito.

Roma, presentata la lista Uefa: out Perotti. Smalling, domani allenamenti a Trigoria

Spostando l’attenzione sul campo, la Roma ha presentato le liste A e B alla Uefa per la prossima fase a gironi di Europa League. Per i giallorossi gli impegni del Gruppo A cominceranno il 22 ottobre e sicuramente non ci sarà Javier Pastore, reduce da un intervento di artroscopia all’anca sinistra che lo terrà lontano dai campi fino a metà ottobre. Compaiono invece Smalling, Fazio, Juan Jesus, Zaniolo, Pedro e Borja Mayoral. Intanto a Trigoria, i giocatori che non sono partiti per gli impegni con le rispettive Nazionali continuano gli allenamenti in vista del Benevento: da domani, molto probabilmente, si rivedrà anche Smalling. Kumbulla, invece, impegnato con gli albanesi nei prossimi giorni ha dichiarato: “Chiellini è il mio idolo e mi ha fatto i complimenti per la mia scelta di trasferirmi a Roma”. Mkhitaryan, infine, continua la sua lotta personale al fianco dell’Armenia per lo stop al conflitto contro l’Azerbaigian, che sta causando terrore e distruzione sul suo paese: l’armeno ha indirizzato la sua richiesta direttamente a Putin, Macron e Trump.