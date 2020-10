Lo United saluta Smalling: “Sarai sempre uno di noi” – VIDEO

Tempo di saluti. Il Manchester United ha visto volare oggi Chris Smalling in Italia, direzione Roma. Dopo 10 anni di servizio nei Red Devils, 323 presenze, due Premier League e altri 6 trofei in bacheca, il centrale è stato ceduto a titolo definitivo per 15 milioni e gli inglesi hanno voluto fargli su Twitter tutti i loro migliori auguri: “Sempre volenteroso, sempre appassionato, per sempre uno di noi. Grazie di tutto, Chris Smalling”. In un altro tweet lo United ha anche ricordato uno dei suoi gol più importanti con la maglia dei Diavoli Rossi: quello del 3-2 impartito ai rivali storici del Manchester City nel derby dell’aprile 2018.