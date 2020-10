El Shaarawy, la Roma non molla: a gennaio il Faraone può tornare

Questione di tempistiche, quelle che non hanno permesso a El Shaarawy di riabbracciare l’amato giallorosso. Secondo quanto riferisce calciomercato.com però la trattativa potrebbe riprendere piede e, chissà, questa volta concretizzarsi definitivamente nella prossima sessione di gennaio. Il Faraone rimarrà in Italia in questi mesi di stop del campionato cinese e proverà a liberarsi dallo Shanghai per concludere la stagione con la Roma. L’affare tra le due parti potrebbe concretizzarsi con un prestito di sei mesi, con la chiave per la buona riuscita della trattativa che sarebbe rappresentata dalla volontà del calciatore di tagliarsi lo stipendio accettando due milioni di euro.