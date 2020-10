Roma, missione risparmio compiuta: il monte ingaggi cala di 11 milioni

Obiettivo tecnico ed economico raggiunto. Dopo l’ufficialità di Smalling, ieri a Trigoria i motivi per sorridere erano tanti. Fatto felice Fonseca, che aspettava con ansia il ritorno dell’inglese, il Ceo Fienga ha potuto festeggiare anche per essere riuscito ad abbassare pesantemente il monte ingaggi, come la proprietà aveva richiesto. In conclusione, tra entrate e uscite, i Friedkin risparmieranno ben 11 milioni di euro netti, che al lordo diventano circa 20.

Monte ingaggi Roma: quanto risparmiano i giallorossi

Quindici cessioni e cinque acquisti. La rosa della Roma è stata alleggerita effettivamente di dieci ingaggi. Kolarov, Perotti e Florenzi i tre più pesanti, ammontavano quasi a 10 milioni. Stessa cifra, milione più milione meno, risparmiata grazie agli addii di Schick, Gonalons, Kluivert, Defrel e Cetin. L’addio in extremis di Olsen ha salvato altri 2 milioni di euro. Una bella sfoltita è arrivata anche con il piazzamento di diversi giovani (qualcuno in prestito): Bianda, Riccardi, Antonucci, Fuzato, Coric e Cetin guadagnavano in totale circa 4 milioni. In totale 24-25 milioni di euro risparmiati.

Nuovi arrivi: gli ingaggi di Pedro, Smalling, Mayoral, Mkhitaryan e Kumbulla

Smalling e Mkhitaryan sono di fatto due conferme, ma essendo stati acquistati definitivamente solo in questo mercato vanno considerati a bilancio come due nuovi acquisti. Insieme guadagneranno circa 7 milioni netti. Ingaggio importante anche per Pedro, arrivato a parametro zero, che guadagna 3 milioni più bonus. Kumbulla e Mayoral ne prenderanno 2 a testa. In totale fanno 14-15 milioni.

Cessioni

Olsen 2

Fuzato 0,5

Florenzi 3

Kolarov 3

Cetin 1,2

Bianda 0,7

Gonalons 2,5

Defrel 1,8

Riccardi 0,4

Coric 1

Antonucci 0,4

Schick 2

Under 2

Kluivert 2,5

Perotti 3

Totale 25 milioni

Acquisti

Smalling 3

Mkhitaryan 4

Pedro 3

Kumbulla 2

Mayoral 2

Totale 14 milioni