Sadiq ceduto all’Almeria: la Roma guadagna 500mila euro

Altre entrate per la Roma. Il centravanti Umar Sadiq, che ha lasciato il Partizan Belgrado per il trasferimento all’Almeria, farà guadagnare al club giallorosso circa 500mila euro. Con il passaggio nella Serie B spagnola per un totale di 5 milioni più bonus, infatti, la Roma ha potuto incassare il 10% dalla cessione. Con la maglia del PartizanBelgrado,l’attaccante classe 1997 è riuscito ad accumulare 52 presenze, 23 gol e 19 assist ed ora è pronto ad iniziare la sua nuova esperienza il Liga.