Smalling, cinque milioni di bonus al Manchester United se la Roma vincerà la Champions

Oggi alle 16.40 Chris Smalling sbarcherà a Ciampino, ma fino a ieri sera nessuno aveva la certezza che sarebbe successo davvero. Il tira e molla tra Roma e Manchester United si è risolto con un accordo in extremis. I giallorossi verseranno 15 milioni di euro (da pagare in quattro anni) nelle casse degli inglesi, che si sono garantiti anche 5 milioni di euro di bonus. Una cifra considerevole, che verrà versata solo in un caso: se la Roma vincerà la Champions. Opzione difficile, ma non impossibile, sulla quale i Red Devils hanno provato a scommettere. Una cifra che, se si verificassero le condizioni citate, i giallorossi verserebbero volentieri.