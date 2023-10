Roma, Ndicka è ok ma Spinazzola non si allena. Mourinho punge l’Inter su Lukaku

La Roma è scesa in campo questa mattina per preparare la sfida di domani sera contro lo Slavia Praga. A Trigorianon si sono allenati né Spinazzola né Rui Patricio mentre Smalling e Ndicka hanno lavorato in gruppo. Il difensore ivoriano quindi sarà a disposizione e giocherà contro i cechi, visto che l'inglese non è ancora in condizione. Sul campo si fa vedere anche Renato Sanches, ma solo per allenarsi a parte con un preparatore: per lui la sfida di domenica sera si allontana sensibilmente. Nella notte di San Siro spera invece Paulo Dybala, che continua a sudare in palestra: oggi con lui anche Leo Paredes. Dopo la rifinitura José Mourinho ha preso la parola nella consueta conferenza stampa della vigilia, in cui lo Special One lancia una stoccata all'Inter e ai suoi tifosi sulla questione Lukaku:"Non pensavo che fosse così importante per loro. Il suo passaggio alla Roma è stato un dramma, ma come lui ce ne sono tantissimi. Invece per Calhanoglu, Vieri e Cannavaro non hanno fatto problemi". Il tecnico portoghese rincara la dose sulla squalifica che lo costringerà di nuovo a non stare in panchina nella San Siro nerazzurra: "Se lo faccio apposta? Tanti idioti dicono cose che sono stupide. Io sono allenatore della Roma e voglio giocare con la mia squadra. Purtroppo è successo quello che è successo con il Monza, ma altri allenatori hanno fatto anche peggio. Con me, però, è sempre la stessa storia".