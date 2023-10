Svilar: “Con lo Slavia sarà difficile ma vogliamo vincere. Sono diventato più maturo”

Il portiere giallorosso ha presentato la gara di domani contro lo Slavia Praga: "Voglio prendermi tutte le opportunità che Mourinho mi offre. Mi sento più portiere rispetto al passato"

Domani sera la Roma scenderà in campo per il match di Europa League contro lo Slavia Praga. Tra i probabili titolari del match ci sarà anche Mile Svilar che dovrebbe sostituire Rui Patricio tra i pali. Il portiere giallorosso, ha risposto in conferenza stampa alle domande dei cronisti presenti a Trigoria

Domani c'è lo Slavia Praga, che partita ti aspetti? "Sarà una partita difficile contro una buona squadra. Spero di vincere ma sarà sicuramente molto complicato affrontarli".

Come lavori quotidianamente per mantenere gli stimoli, sapendo che poi non giocherai essendo Rui Patricio il titolare. Ambisci a diventare il primo portiere della Roma visto anche il contratto in scadenza di Rui? "Sono ancora giovane. Mi devo prendere tutte le opportunità che il mister mi dà. Sono concentrato per migliorare ogni giorno. Questo è il mio lavoro. Ora sono concentrato sulla partita di domani e non penso al prossimo anno".

In cosa ti senti migliorato rispetto all'anno scorso? "Mi sento migliorato dal punto di vista mentale. Ho lavorato un anno e mezzo con Nuno Santos e questo mi fa stare sempre meglio. Mi sono abituato a lavorare con la squadra, a giocare qualche partita lo scorso anno e adesso mi sento più maturo, più portiere".

Come valuti le tue prime due partite di quest'anno? E' cambiato qualcosa dal punto di vista della costruzione della manovra, cosa è cambiato per te? "La squadra è cambiata un po' rispetto allo scorso anno con l'ingresso di giocatori nuovi. Abbiamo cambiato un po' con la costruzione dal basso, siamo migliorati tanto e abbiamo i giocatori per fare questo. Cerchiamo di migliorare ogni partita".

In estate sei stato vicino a qualche prestito? Quanto è importante aver ritrovato la solidità difensiva? "Non è una mai stata un'opzione quella di lasciare la Roma. Sono sempre stato concentrato per rimanere qui. È un bene per tutta la squadra aver ritrovato la solidità difensiva. È ancora più importante vincere e in queste ultime 4 partite ci siamo riusciti".

A cosa bisogna stare attenti per gli attaccanti dello Slavia Praga? "Li abbiamo analizzati. È una buona squadra con un ottimo attacco e giocatori con buoni individualità. Sarà difficile ma saremo pronti per domani".

State pensando di arrivare fino a Dublino? "I giorni dopo la finale dell'anno scorso sono stati difficili per tutti. Dopo quel giorno abbiamo giocato subito una partita che abbiamo vinto. Ora abbiamo iniziato una nuova stagione e ci siamo lasciati il passato alle spalle. Guardiamo avanti, pensando partita per partita".

Da quando sei in Italia, hai trovato delle differenze rispetto all'estero? "Ci sono tanti portieri in Italia. Io ho un allenatore di portieri portoghese e conosco questa scuola. Non so dire di più".

