Slavia, Trpisovsky e Vlcek: “Con la Roma la partita più importante. Mourinho un mito”

Il tecnico dei cechi in conferenza: "L'Olimpico è un museo. A casa ho due libri su Mourinho, domani servirà tanto coraggio". Vlcek: "Voglio assolutamente affrontare Lukaku"

Redazione

Meno uno a una delle partite più attese degli ultimi anni per lo Slavia Praga, che domani si giocherà una grossissima fetta degli ottavi di Europa League in casa della Roma. Dalla sala stampa dello stadio Olimpico sono arrivate le parole di due protagonisti della squadra ceca: l'allenatore Jindrich Trpisovsky e il difensore Tomas Vlcek:

JINDRICH TRPISOVSKY IN CONFERENZA STAMPA

Qual è lo stato di salute della squadra prima della partita con la Roma? "La Roma si sta riprendendo, la nostra rosa è completa ad eccezione di Sevčík, che è rimasto a Praga e si sta riprendendo da un infortunio. Martedì tutti si sono allenati, hanno recuperato e sono disponibili. Certo, può ancora succedere qualcosa nell'allenamento pre-partita o nel riscaldamento mattutino, ma per il momento le cose sembrano buone".

Le sta piacendo Roma? Ricordate anche il memorabile duello del 1996? "Le testimonianze dicono che all'epoca fu una stagione eccezionale per lo Slavia, un enorme successo. Ho guardato quella partita in salotto in TV. Dall'unica azione dei tempi supplementari, Stajner ha colpito di testa e ha segnato un gol, come un fulmine a ciel sereno. Mi sono trovato benissimo qui, adoro questi stadi storici, visitarli è l'esperienza più bella a parte la partita in sé. Puoi immergerti nella storia che si respira dalle mura, puoi sentire le grandi partite che si sono svolte qui. Lo senti dal momento in cui arrivi al tunnel. Sono entusiasta di poter visitare un simile tempio del calcio e della città”.

Ha vissuto tanti big match, ma nelle stagioni precedenti i giganti dello Slavia venivano evitati o accolti solo con le tribune vuote. Quindi è questa la partita più importante degli ultimi anni? "Decisamente. Prima ci ha colpito il covid, che ha svuotato gli stadi, e poi è arrivata la Conference League, alla quale mancano gran parte delle potenze europee, anche se la sua qualità è altissima. Non vedo davvero l'ora, paragonerei la partita al livello della Champions League. Giochiamo nel tempio del calcio contro la squadra di José Mourinho. Con una squadra che nelle ultime due stagioni è arrivata due volte alla finale e che ha in rosa diverse stelle. Sarà una grandissima esperienza per tutto lo Slavia, non vediamo l’ora”.

Ha detto che era affascinato già dal garage, cosa esattamente? Quale cimelio le è piaciuto di più? "Non puoi scegliere, è terribilmente difficile descrivere quel momento. Tante maglie, trofei, cimeli. Uno splendore. Già l'illuminazione e l'intero design sono fantastici. È un momento speciale entrare in questi santuari. Il nostro obiettivo è che lo Slavia possa vederli più spesso. Ecco perché siamo qui. Ma se dovessi scegliere una cosa, il modello in scala enorme dello stadio e dei suoi dintorni, non l'ho visto da nessuna parte. L'intero ambiente dello stadio è molto ben fatto. Ti senti come se fossi in un museo, vuoi andare sempre più piano per godertelo, per assaporarlo".

José Mourinho l'ha elogiata molto ultimamente. Ha detto che lo Slavia è una squadra della Champions League. Lo vede come parte della battaglia mentale prima della partita o come un grande complimento? "Prima di tutto probabilmente non ha visto la nostra partita a Teplice, forse ha sbagliato, perché non ci sottovaluterà. Come allenatori, vediamo molte partite degli avversari e possiamo stimarne la forza. Sono state belle parole e dobbiamo cercare di concretizzarle e confermarle sul campo qui e tra due settimane a Praga. Per noi sarebbe l’onore più grande”.

Cosa direbbe a Mourinho? "È la più grande leggenda tra gli allenatori, un'icona della mia infanzia, ha governato il mondo del calcio. Ho guardato le partite del Chelsea con Drogba, Cech, Kante, la loro epoca gloriosa. Come ho detto, per me è la più grande icona del coaching. Anche se siamo in Europa con lo Slavia da sette anni, abbiamo alle spalle grandi partite, per noi è assolutamente eccezionale. Come Slavia, apprezziamo davvero di poterlo incontrare".

Mourinho ha detto in conferenza stampa che vede lo Slavia in due forme. Nel derby duro, altre volte più bello. Come vorrebbe che fosse giovedì? "Il derby è stata una partita particolare, forse non si ripeterà mai più. Sono stati giocati 38 minuti puliti, non era calcio, ma qualcos'altro. Per me l’augurio più grande, per come voglio che lo Slavia si presenti giovedì, è il coraggio. In passato lo abbiamo fatto anche nei big match. La maggior parte dei giocatori lo sperimenterà per la prima volta, credo che reggerà. Sappiamo che arriverà un folto gruppo di tifosi. Voglio che vivano uno Slavia coraggioso e attivo. Cercheremo di eguagliare i nostri avversari in tutti i parametri, forse anche di superarli in alcuni".

Condivide uno stile di calcio diverso con José Mourinho, ma nonostante ciò, l'ha ispirata in qualche modo? "Cento per cento. Conosco tanti allenatori che hanno provato a imitarlo. Ho due libri a casa che raccontano la sua vita. Li ho sfogliati molte volte. Menzionatelo ovunque sul pianeta e tutti sapranno chi è. Questo parla da solo. Ricordo principalmente il cammino con l'Inter in Champions League e il suo legame con i giocatori. Quella volta ha lasciato giocare Materazzi negli ultimi minuti della finale, quindi ha un legame magico con la rosa e allo stesso tempo trasuda da lui un rispetto incrollabile".

Vista la situazione del girone, conviene giocare la prima partita in trasferta? "Avremo preferito giocare la prima partita in casa, perché di solito riusciamo a mostrare qualità nella prima partita e l'avversario è più preparato per la seconda. Siamo contenti di avere sei punti dopo due partite. Ora dobbiamo lottare per il primo posto. Abbiamo un gruppo completo e giovedì dobbiamo lavorare per mantenere questa posizione. Le restanti due squadre hanno zero punti e si affrontano, quindi almeno una o entrambe faranno punti. Siamo entrati bene nel girone, ora ci aspetta un grande doppio match".

Oltre a Vlcek può dire chi altro giocherà? “Tomas non è stato chiaro, ma giocherà. Questa è la prima cosa che abbiamo deciso. Anche Masopust giocherà, ancora una volta in un ruolo insolito per lui, che speriamo possa gestire bene come ha gestito i precedenti".

TOMAS VLCEK IN CONFERENZA STAMPA

Avresti potuto immaginare un anno fa che la storia della tua vita ti avrebbe portato presto allo Stadio Olimpico? "È un sogno diventato realtà. Ho giocato a Pardubice la scorsa stagione, ed era del tutto inimmaginabile per me poter giocare a Roma qualche mese dopo".

Contro chi vorresti difendere giovedì? "Voglio affrontare il meglio, solo così si migliora, conosci i tuoi limiti. Vorrei difendere contro Lukaku, provarci. Cercherò di realizzare quello che mi è stato detto. Cercherò di dimostrare che posso farcela, che non li deluderò. Voglio superare questo test".

Come difendere su di lui? "Io e gli allenatori ci siamo preparati a fondo per lui, ma terrò per me la tattica. Credo che l'abbiamo scelta correttamente e giovedì lotterò con lui su ogni centimetro".

Può essere un esempio per te David Hovorka che è riuscito ad eliminarlo? "Gli allenatori non me lo hanno fatto vedere, perché sono un tifoso, ma ovviamente ho guardato le partite con l'Inter. È una motivazione per me avvicinarmi alle sue prestazioni e basarmi su di quelle. Ho una grande sfida davanti a me, ora cerco soprattutto di osservare come lo difendono gli altri difensori della Serie A e imparare dal loro approccio".

Se Lukaku non giocasse ti dispiacerebbe? "Il mio obiettivo è giocare contro attaccanti come lui. È una partita di Europa League, sappiamo quali sono le tattiche della Roma. Ma chiunque giocerà non importa, tutti i giocatori della rosa hanno qualità straordinarie. Non vedo l'ora di vedere chi metteranno in campo. Ma come ho detto mi piacerebbe giocare contro Lukaku".

Hai giocato contro la Slovacchia nel fine settimana: è è stato un bel test prima della Roma? "Sì, è stato un buon allenamento, ma è chiaro che la Roma ha una qualità di giocatori completamente diversa. Non esitano tanto in difesa, poi sono pericolosi".

Cosa pensi del minor tempo di gioco registrato nelle ultime partite? "Quando venivo da Pardubice non mi aspettavo di giocare tutte le partite. Volevo lottare per il posto. La qualità qui è diversa, enorme. Apprezzo il fatto di potermi allenare allo Slavia e qualche volta giocare delle partite. Ho aspettato pazientemente l’occasione di mettermi in mostra in campo. Credo che abbia avuto successo. Sono molto grato per questo".

