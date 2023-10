Roma, la rifinitura prima dello Slavia: c’è Smalling. Out Spinazzola e Rui Patricio

Giornata di vigilia per la Roma che domani alle 21 ospiterà all'Olimpico lo Slavia Praga in un match fondamentale per conquistare la vetta del Gruppo G e archiviare la qualificazione agli ottavi di Europa League. I giallorossi dopo una prima parte dedicata alla palestra e all'analisi video, alle 11 sono scesi in campo sotto gli occhi di José Mourinho (che assisterà al match dalla tribuna) per l'allenamento di rifinitura. A guidare il gruppo Bryan Cristante. Presente Chris Smalling che già ieri aveva lavorato con i compagni ma domani andrà solo in panchina a differenza di Llorente, tornato in campo contro il Monza, che partirà dal primo minuto. C'è anche Ndicka che ha assorbito la contusione al piede destro. Allenamento individuale per Renato Sanches e Kumbulla che sta recuperando dopo l'operazione al ginocchio riprendendo anche confidenza con il pallone. Assenti oltre a Dybala e Pellegrini, anche Leonardo Spinazzola, Sardar Azmoun e Rui Patricio. L'iraniano ha accusato un problema muscolare nell'ultimo match contro il Monza ma non sarebbe comunque potuto scendere in campo perché non presente nella Lista Uefa.