Roma, dalla prossima stagione più partite in diretta su Sky: ecco il motivo

Dopo la tanto attesa fumata bianca per i diritti Tv, arrivano anche i primi calcoli su come saranno distribuite le partite di Serie A nel prossimo quinquennio. Come riportato da La Repubblica, gli abbonati Dazn non avranno nessuna modifica nel palinsesto, diverso invece il discorso per Sky che trasmetterà sempre 3 incontri a settimana in co-esclusiva ma la qualità si alzerà notevolmente. Il motivo è da ritrovarsi nell'offerta maggiorata rispetto alle scorse annate (200 milioni) che gli daranno maggiore importanza nei cosiddetti "pick". L'emittente di Comcast trasmetterà i match del sabato alle 20:45, della domenica alle 18, e del lunedì alle 20:45. A partire dalla prossima stagione, la prima scelta andrà sempre a Dazn che opterà spesso per la Juventus, la seconda invece a Sky che non si lascerà sfuggire una delle due milanesi. La terza e la quarta scelta spetteranno ancora a Dazn (una delle due milanesi e il Napoli). Il quinto pick tornerà invece a Sky che verosimilmente sceglierà la Roma che spesso, come in questa stagione, potrebbe giocare domenica alle 18.