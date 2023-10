Inter-Roma, arbitra Maresca. Al Var c’è Di Paolo

L'Aia tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Inter-Roma è stata affidata a Fabio Maresca con Peretti e Bresmes come assistenti. Per il fischietto di Napoli già 16 incroci con i giallorossi (seconda squadra più arbitrata) con un bilancio complessivo di 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Nove invece i successi dell'Inter in 15 partite arbitrate. Non poche le polemiche con José Mourinho che in più occasioni ne ha commentato (negativamente) l'arbitraggio come in occasione di un match contro il Milan: "Complimenti a loro e non voglio dire niente di più, perché se parlassi domenica non sarei in panchina. Mi causa rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi". Al Var invece ci sarà Di Paolo coadiuvato da Dionisi (AVar). Anche con l'arbitro al monitor, lo Special One non ha mai avuto un particolare feeling. "Il signor Di Paolo (al Var, ndr) e il signor Di Bello (l'arbitro, ndr) in alcuni momenti mi hanno fatto provare vergogna di essere lì". Queste le sue parole dopo Napoli-Roma della passata stagione. Il quarto umo invece sarà Manganiello.