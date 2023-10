Roma, ancora individuale per Renato Sanches: San Siro si allontana

Il mistero continua. Renato Sanches, infatti, svolge ancora lavoro individuale e difficilmente riuscirà a esserci domenica a San Siro. Il centrocampista non gioca dal 21 settembre, nella trasferta contro lo Sheriff Tiraspol, a causa di uno stiramento alla coscia che lo tormenta da tempo. Mourinho si aspettava di rivederlo in gruppo in questi giorni ma dovrà ancora attendere. La Roma ha confermato che il giocatore è escluso ed esonerato dagli allenamenti in gruppo per via di un “quadro prelesivo“, che suggerisce che l’infortunio non si è ancora completamente risolto. E quindi per non rischiare uno stop più lungo. Sanches ha giocato finora soltanto 98 minuti: 70′ in Serie A e 28′ in Europa League. Siamo molto lontani dal 60% di presenze che farebbe scattare l'obbligo di riscatto a fine stagione.