Domani lo Slavia Praga: in panchina il vice di Mou insieme al redivivo Smalling

La Roma si aggrappa a Salvatore Foti e spera nel suo amuleto. Come riportato da Marco Juric su La Repubblica, ieri pomeriggio è arrivata la conferma della squalifica di una giornata per José Mourinho che sarà costretto a saltare la trasferta di San Siro domenica contro l'Inter. A Milano sulla panchina siederà il fido vice dello Special One, che già lo scorso anno condusse la Roma alla vittoria contro i nerazzurri. L'unica vittoria esterna contro una big è arrivata con Foti in panchina. Un'abitudine che comincerà già domani sera contro lo Slavia Praga e si ripeterà una settimana dopo in Repubblica Ceca. Le direttive dalla panchina verranno date dall'ex collaboratore di Giampaolo che quando siede sulla panchina della Roma non perde mai. Nelle sette partite in cui Foti è stato allenatore, la Roma ha registrato sei vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Dopo Sheriff e Servette tutti sperano nel tris domani sera che regalerebbe una seria ipoteca sul primo posto nel girone e la quasi certezza del passaggio del turno in Europa League. Un crocevia fondamentale che la Roma si giocherà con Chris Smalling. Ieri il difensore inglese ha partecipato a tutto l'allenamento con il gruppo. Domani sera andrà sicuramente in panchina. Sicuro titolare invece è Llorente. Ancora out Ndicka, alle prese con i postumi della botta al piede rimediata contro i brianzoli, ma non è in dubbio la sua presenza contro lo Slavia Praga. Cambi che permetteranno a Cristante di tornare nel suo ruolo preferito di centrocampista. A proposito di mediana, ieri si è rivisto Renato Sanches, sceso in campo per un allenamento individuale e pronto a mettersi a disposizione domenica contro l'Inter.