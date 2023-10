Dybala, ospite speciale in palestra: sorrisi argentini con Paredes – FOTO

Paulo Dybala continua il suo percorso riabilitativo dopo l'infortunio a Cagliari che sembrava grave e per fortuna si è trasformato in un'assenza di qualche settimana. L'argentino vorrebbe recuperare per l'Inter, ma al momento è un obiettivo complicato da raggiungere. Intanto la Joya si sta allenando duramente a casa nella sua palestra, pubblicando quasi giornalmente gli scatti sui social. Oggi insieme a lui a sudare c'era anche Leandro Paredes, connazionale e grande amico. Sorrisi argentini per entrambi, con il centrocampista ex PSG che questa mattina ha partecipato anche alla seduta di rifinitura a Trigoria insiema alla squadra. E domani si prepara a scendere nuovamente in campo.