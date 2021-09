Roma, Mou prepara l’assalto al campionato. Shomu carica: “Io e Abraham insieme”

Domani la ripresa a Trigoria, domenica si torna in campo col Sassuolo. Mancini può recuperare, più difficile Vina: si scalda Calafiori. Diawara bloccato in Guinea

È una domenica "maledetta" da tifosi e fantallenatori. Proprio quando il campionato era cominciato, ecco subito la sosta per le nazionale a interrompere i primi sogni di fine estate. Così la Roma reduce dall'en-plein tra campionato e Conference League si è dovuta stoppare: da giovedì la squadra è libera e solo domani tornerà ad allenarsi a Trigoria. Mourinho dovrà fare i conti con la primi mini-emergenza infortuni: Vina è rimasto in Uruguay nonostante il problema muscolare che però non sembra grave e almeno la lesione è stata scongiurata. Gianluca Mancini invece è rientrato nella capitale dopo aver lasciato il ritiro di Coverciano e farà alcune sedute di fisioterapia per recuperare dal fastidio al piede. Il secondo più del primo (che comunque tornerebbe solo un paio di giorni prima della partita col Sassuolo) sembra recuperabile, ma in questo momento nessuno vuole rischiare. A maggior ragione se Smalling dovesse essere di nuovo a disposizione. A sinistra ci sarà spazio per Calafiori.