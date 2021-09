Shomurodov: “Io e Abraham presto insieme. L’obiettivo è tornare in Champions”

"Nessun giocatore vuole stare in panchina, ma Mou sa che posso giocare anche come esterno. Jose è il mio maestro"

Eldor Shomurodov non si ferma più. In gol anche con il suo Uzbekistan contro la Svezia, l'attaccante della Roma si gode la sua prima stagione in un top club. In un'intervista a Championat.Asia, l'ex Genoa ha parlato del suo passaggio in giallorosso, di Mourinho e della convivenza con Abraham. Ecco le sue parole:

Sul trasferimento alla Roma. "È successo tutto in una settimana. Jose Mourinho ha parlato prima con il mio agente e poi con me. Non potevo credere si chiudesse così velocemente".

Su Jose Mourinho. "Non c'è pressione nel lavorare con lui. In squadra lavoriamo tutti per l'obiettivo comune. Il primo incontro è stato emozionante, ora siamo come un maestro e il suo studente. È un grande psicologo, è interessante lavorare con lui. Gli allenamenti sono davvero interessanti".

Le differenze tra Roma e Genoa. "La differenza è enorme. Il Genoa lotta per la salvezza, la Roma per i primi posti. Dal punto di vista dell'organizzazione la Roma ovviamente è un top club. Tutto in giallorosso è organizzato diversamente".

L'arrivo di Abraham ti toglie un po' di spazio... "Tutti i giocatori vogliono giocare, ma d'altro canto la Roma è una grande squadra. Io provo sempre a dare il massimo, sia quando entro dalla panchina sia quando gioco titolare. Ci saranno tante partite, tutti avranno la loro occasione. All'inizio è stato un po' difficile accettarla, ma ora è tutto a posto. Continuo a lavorare e posso anche giocare insieme a lui. Ancora non siamo stati provati in coppia, ma Mourinho sa che io posso giocare anche come esterno. Penso che ci proverà insieme più avanti".

Quali sono gli obiettivi della Roma? "L'obiettivo principale è tornare in Champions League. Poi puntiamo anche a vincere la Conference League".