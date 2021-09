Guinea, colpo di stato: Diawara bloccato. Partita col Marocco rinviata

Un reparto dei corpi speciali dell'esercito guineano guidato dal colonello Doumbouya ha assaltato il quartiere presidenziale. La FIFA rinvia la gara col Marocco. Ancora giallo su dove si trovano la nazionale di casa e il centrocampista giallorosso

In mattinata un reparto dei corpi speciali dell'esercito guineano guidato dal colonello Doumbouya ha preso d'assalto il quartiere presidenziale della capitale Conakry, riuscendo a rapireil presidente Alpha Condé. Secondo quanto riporta L'Equipe Guinea e Marocco - che dovrebbero affrontarsi domani per le qualificazioni ai mondiali in Qatar - sono isolate in hotel e in totale sicurezza a 3 chilometri dal palazzo presidenziale. La delegazione marocchina, sempre a quanto fa sapere il quotidiano francese, non è ancora riuscita a lasciare il paese anche se il presidente federale marocchino Mohamed Makrouf ha dichiarato alla agenzia di stampa France Press: “C’è già un velivolo che li aspetta all’aeroporto". Il colonello, capo degli insorti, ha annunciato sulla tv nazionale lo scioglimento del governo e di ogni istituzione. Sul sito della FIFA è apparsa una nota che ufficializza il rinvio della gara a data da destinarsi e che seguiranno ulteriori comunicazioni. "L'attuale situazione politica e di sicurezza in Guinea è piuttosto instabile ed è attentamente monitorata dalla FIFA e dalla CAF. Per garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i giocatori e per proteggere tutti gli ufficiali di gara, FIFA e CAF hanno deciso di posticipare la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2022 Guinea-Marocco, che doveva essere ospitata a Conakry, in Guinea, lunedì 6 settembre. Le informazioni sulla riprogrammazione saranno rese disponibili in un secondo momento". La situazione è dunque in via di sviluppo. Anche la Roma è in apprensione perchè Amadou Diawara è tra i convocati della Guinea. Inoltre non si hanno notizie sull'ubicazione della nazionale di casa.