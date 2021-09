Roma, il calendario dopo la sosta: 7 partite in 22 giorni, occhi tutti sul derby

In totale fino a Natale saranno 22 partite in 102 giorni. Mourinho sceglierà il turnover in coppa per puntare in questa fase tutto sul campionato

Redazione

Sassuolo, Cska Sofia, Verona, Udinese, Lazio, Zorya, Empoli. Sono le prossime sette avversarie della Roma tra campionato e Conference League. Sembrerebbe un calendario più che abbordabile, ma il problema di Mourinho è che sarà il primo tour de force della stagione: si giocherà in venti giorni, con tre settimane consecutive con tre partite. Si parte il 12 sera contro il Sassuolo alle 20.45, si chiude con l'Empoli il 3 ottobre alle 18 (prima della seconda sosta per le nazionali). In mezzo occhi puntati sul derby contro la Lazio che si gioca il 26 settembre alle 18. In totale poi saranno 22 partite in 102 giorni fino a Natale, di cui venti in serata (a Venezia alle 12.30 il 7 novembre e il 18 a Bergamo con l'Atalanta alle 15 le uniche "anomalie"). Dopo aver scelto praticamente gli stessi uomini nelle prime uscite, farà il primo turnover specialmente in coppa dove il passaggio del turno non dovrebbe essere un ostacolo anche con le seconde linee.

Il calendario della Roma dopo la sosta

Roma-Sassuolo, 12 settembre ore 20.45

Roma-Cska Sofia, 16 settembre ore 21.00

Verona-Roma, 19 settembre ore 18.00

Roma-Udinese, 23 settembre ore 20.45

Lazio-Roma, 26 settembre ore 18.00

Zorya-Roma, 30 settembre ore 18.45

Roma-Empoli, 3 ottobre ore 18.00