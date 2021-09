Mancini, paura scampata. E Vina resta in Uruguay

Non sembrano gravi i due infortuni nelle rispettive nazionali

Josè Mourinho tira un sospiro di sollievo: gli infortuni di Gianluca Mancini e Matías Viña rimediati nelle rispettive nazionali non sono gravi, ma entrambi sono in dubbio per la partita contro il Sassuolo, scrive Gianluca Lengua sul Messaggero. Ieri il difensore azzurro a scopo precauzionale ha lasciato il ritiro di Coverciano per un’infiammazione alla pianta del piede destro. A Trigoria potrà sottoporsi alle terapie per tentare di tornare disponibile in tempo per la ripresa del campionato. In caso contrario potrà sostituirlo Smalling. E a proposito di flessori, non è lesionato quello di Viña (coscia destra) in seguito alla partita disputata in nazionale contro il Perù. Per adesso non è previsto il suo rientro a Roma, ma salterà la partita contro la Bolivia (6 settembre) ed è in dubbio per quella con l’Ecuador (10). A prescindere dall’infortunio, però, sarebbe stato complicato per Mourinho schierare Viña contro i neroverdi: il suo ritorno a Trigoria è previsto l’11, un giorno prima della partita di campionato.