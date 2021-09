Svezia-Uzbekistan 2-1: Shomurodov in gol e in campo per 76′

L'attaccante impegnato nel match amichevole con la nazionale

Eldor Shomurodov è tornato in campo questo pomeriggio alle 15 con il suo Uzbekistan. L'attaccante della Roma è stato schierato nell'undici titolare dal ct Katanec, scelto per il match amichevole con la Svezia. L'ex Genoa ha realizzato il gol della bandiera, che non è bastato per evitare ai suoi la sconfitta, ed è stato sostituito al 76'. Quella di oggi è stata l'unica sfida con la nazionale per Shomurodov, che già in serata dovrebbe fare ritorno in Italia per mettersi a disposizione della Roma e di Mourinho.