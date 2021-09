Kumbulla criticato in Albania: “Con Mourinho ha perso fiducia e si vede”

Rudi Vata dopo la sconfitta contro la Polonia: "Questo succede quando perdi il posto da titolare"

Marash Kumbulla è reduce dalla sconfitta con la sua Albania contro la Polonia: un 4-1 che la lascia al quarto posto del girone con Inghilterra, Polonia, Ungheria, Andorra e San Marino. Tra i peggiori in campo - secondo i media locali - il centrale della Roma che ha decisamente perso il duello con Lewandowski. Di lui a Panorama.com ha parlato l'ex calciatore e commissario tecnico Rudi Vata: "Credo che Kumbulla sia stato il difensore peggiore in questa partita. È un talento con grandi potenzialità, ma con la Polonia è stato un giorno "no". Forse l'arrivo di Mourinho alla Roma ha fatto sì che non fosse fisicamente e psicologicamente pronto come l'anno scorso. Questo accade quando si perde il posto di titolare: si perde anche un po' di fiducia in se stessi. In alcune situazioni è stato il principale responsabile nel non marcare l'avversario. Dobbiamo dire le cose come stanno, perché è l'unico modo perché loro si assumano la responsabilità. E lo dico perché le aspettative sono alte".