Under, gol e record al Marsiglia: ora è rinato e il riscatto farà felice la Roma

Tre gol in quattro partite coi francesi, poi anche quello bellissimo con la Turchia. Ai giallorossi a fine stagione più di 8 milioni di euro

Cengiz Under in Francia sembra tornato quello del primo anno alla Roma. La cura Sampaoli sembra aver già dato i suoi frutti: da inizio campionato il turco ha già segnato tre gol in quattro partite: uno nella vittoria contro il Montpellier fuori casa, uno nel pareggio contro il Bordeaux e l'ultimo nel successo 3-1 col Saint-Étienne. Un risultato da record per un giocatore del Marsiglia: è infatti solo il terzo a riuscirci. Prima di lui nelle prime quattro con la nuova maglia solo Payet e Balotelli avevano raggiunto quota tre gol. Con la Turchia poi è arrivato anche il quarto gol stagionale contro il Montenegro con un bellissimo sinistro sotto l'incrocio. Il suo riscatto da parte del Marsiglia farà felice la Roma: in estate è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto che però si trasformerà facilmente in obbligo (8,4 milioni la cifra pattuita dai due club) non appena i francesi saranno salvi.