Roma, “mostro” Abraham e Champions possibile. Le date di Serie A e Coppa Italia

L'inglese trascina la squadra a suon di gol e il quarto posto è più vicino. Ufficiali gli orari di campionato e Coppa Italia. Fazio vicino alla Salernitana mentre Diawara, eliminato dalla Coppa d'Africa da Darboe, valuterà le offerte al ritorno

Federico Fazio è a un passo dal raggiungere la Salernitana del vecchio amico Sabatini fino a fine stagione. Su Diawarac'è sempre in pressing il Valencia mentre spunta l'interesse anche di Cagliari e Sampdoria con il guineano che valuterà le varie offerte una volta tornato nella Capitale. La sua cessione potrebbe sbloccare un terzo acquisto: Kamara è attenzionato dal Manchester United, sono in risalita Grillitsch e Xhaka. Infine, Ciervo (attualmente in prestito alla corte di Giampaolo) potrebbe diventare un obiettivo del Sassuolo.