Roma, perché credere alla Champions: dal calendario ai big match delle altre

I giallorossi, trascinati da Abraham, possono ancora sperare nel quarto posto: l’Atalanta ha cinque punti in più e una partita in meno ma prima dello scontro diretto di marzo affronterà Juventus e Fiorentina e avrà l’Europa

Roberta Moli

Quindici giornate di campionato, lo scontro diretto in casa, cinque punti di distacco: tecnicamente - e non solo - la Roma può ancora pensare ad un piazzamento in Champions League. Senza fare tabelle, perché non hanno mai portato troppo bene e la Roma è una squadra che mentalmente fatica ancora a reggere le pressioni, è innegabile che senza qualche svista arbitrale, e senza qualche calo di tensione che grida ancora vendetta, già oggi la squadra di Mourinho sarebbe in piena lotta quarto posto. Proiettandoci sul futuro, e non più sul passato, la possibilità di provarci ancora c’è. Soprattutto se Abraham continuerà a trascinare la squadra a suon di gol.

La classifica tra Champions e Conference League

L’Atalanta è a cinque punti, deve ancora recuperare la partita con il Torino (non un avversario semplice) ed è alle prese con il caso Ilicic. Non deve recuperare nulla, invece, la Juventus, da cui i punti di distacco sono quattro. La differenza potrebbero farla le coppe: la Roma avrà la Conference (con avversario ancora da definire), la Juventus la Champions, l’Atalanta due partite di Europa League in una settimana a febbraio contro l’Olympiacos. Un impegno che potrebbe pesare in vista dello scontro diretto all’Olimpico (si spera pieno) del 6 marzo. Guardare avanti, poi, consentirebbe alla Roma di tenere a bada anche chi sta dietro: la Fiorentina (che potrebbe perdere Vlahovic in questa settimana e questo farebbe tutta la differenza del mondo) è a due punti con una partita in meno, la Lazio idem ma ha lo stesso numero di partite dei giallorossi. La lotta è serrata, ci sono cinque squadre in sette punti e tutto può davvero succedere.

Il calendario di febbraio

In ogni caso, senza Conference e con la sola Coppa Italia, la Roma ha il dovere di sfruttare il calendario del prossimo mese: Genoa in casa, Sassuolo fuori, Verona all’Olimpico e Spezia in Liguria prima dell’Atalanta. Il tutto mentre, ad esempio, la Lazio se la vedrà con il Napoli e la Fiorentina mentre l’Atalanta con Fiorentina e Juventus. Crederci, quindi, sfruttare il calendario e vedere, a marzo, come sarà la classifica. Lo scorso anno, in questo periodo, la Roma iniziò la sua discesa, adesso invece può spiccare il volo.