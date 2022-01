Il Kortrijk presenta Reynolds: le prime foto dell’americano con la nuova maglia

"Una nuova sfida! Nuove opportunità in arrivo!" recita il post dell'americano che ha lasciato la Roma dopo aver raccolto 8 presenze in un anno

Bryan Reyonlds ha lasciato la Roma in questa sessione di mercato per raggiungere il Kortrijk nella massima divisione belga. La trattativa durata alcuni giorni si è conclusa sulla base di un prestito secco fino al 30 giugno 2022. Sul proprio profilo Instagram ufficiale il calciatore ha pubblicato le prime foto con la nuova maglia, avvolto dalla bandiera statunitense. "Una nuova sfida! Nuove opportunità in arrivo!" recita il post dell'americano che ha lasciato la Roma dopo aver raccolto 8 presenze in un anno. Il terzino non ha trovato molto spazio con Fonseca perché nel mezzo di un periodo di adattamento a un nuovo tipo di calcio mentre da Mourinho non è stato mai considerato un'alternativa valida.