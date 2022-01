Mercato Roma, il Manchester United fa sul serio per Kamara

Il Manchester United è piombato sul centrocampista francese. La Roma spera di chiudere a breve l'operazione Diawara in uscita per poter provare l'assalto al classe '99 con il contratto in scadenza a giugno

Boubakar Kamara è uno nei nomi più frequentemente accostati alla Roma nelle ultime settimane. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a giugno e questo fa gola a molte squadre europee. Come riportato da Marca, la società che al momento sembra essere più vicina al calciatore è il Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di un nuovo centrocampista da affiancare a McTominay e Fred, visto anche il contratto in scadenza di Paul Pogba e stanno monitorando con molta attenzione la situazione tra il calciatore e il Marsiglia. Non solo lo United, sul classe '99 ci sono altre squadre di Premier League come il West Ham e il Newcastle, ma anche Barcellona e Real Madrid. Dal canto suo però la Roma spera di chiudere l'operazione sfruttando l'ottimo rapporto con la società francese, con la quale dovrà risolvere i riscatti legati a Pau Lopez e Under, diventati obbligatori. L'entrata di Kamara presuppone però l'uscita di un altro centrocampista giallorosso e al momento il più gettonato sembra essere Diawara che però non ha ancora trovato l'accordo con nessuna squadra, sia in Italia che all'estero. Nelle ultime ore si è parlato di un inserimento del Cagliari e della Sampdoria per il guineano che oggi in caso di sconfitta contro il Gambia di Darboe, potrebbe già fare ritorno nella Capitale.