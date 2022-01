Diawara torna a Roma e valuta le offerte di mercato. Su di lui anche il Torino

Sul giocatore è sempre forte il Valencia mentre in giornata si sono fatte avanti anche Sampdoria e Cagliari

La Guinea è stata eliminata dal Gambia grazie al gol dell'attaccante del Bologna Musa Barrow. Diawara tornerà quindi a Roma dove ad attenderlo ci sono varie offerte da valutare per eventualmente lasciare Trigoria. Il centrocampista è voluto tanto all'estero quanto in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport su di lui ci sarebbe anche il Torino, che ci starebbe pensando come sostituto di Baselli destinato al Cagliari. Dalla Spagna è sempre forte il pressing del Valencia che lo avrebbe chiesto in prestito secco. Pinto vorrebbe privarsene a titolo definitivo e potrebbe accettare un'offerta intorno agli 8 milioni. Anche il Galatasaray segue il tutto, ma da una posizione più defilata. Nella giornata di oggi, invece, oltre ai granata sono state accostate al giocatore altre due squadre di Serie A: il Cagliari e la Sampdoria. In particolare i blucerchiati starebbero pensando al giallorosso come alternativa all'affare Sensi, stoppato dopo il gol decisivo di quest'ultimo contro l'Empoli in Coppa Italia. La cessione di Diawara aprirebbe a Pinto la strada per arrivare a un terzo acquisto come Kamara, corteggiato anche dal Manchester United. Da non sottovalutare, però, le strade che portano a Grillitsch e Xhaka, nomi tornati di moda nelle ultime ore. L'albanese dell'Arsenal ha stancato i tifosi inglesi che invitano la dirigenza dei gunners a spedirlo proprio alla Roma di Mourinho mentre si è allontanato Ndombele, corteggiato dal PSG.