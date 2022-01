Coppa d’Africa, Guinea-Gambia 0-1: Darboe rimanda a Roma Diawara

Ad avere la meglio è stato il gambiano, uscito vincitore sul compagno/avversario per 1-0 grazie al gol di Musa Barrow

Guinea e Gambia si sono date battaglia negli ottavi di finale in gara unica della Coppa d'Africa. I due centrocampisti della Roma, Diawara e Darboe sono scesi in campo, entrambi da titolari, per le loro rispettive nazionali. La Roma prima dell'inizio della gara aveva augurato in bocca e lupo ai suoi due tesserati. Ad avere la meglio è stato il gambiano, uscito vincitore sul compagno/avversario per 1-0 grazie al gol di Musa Barrow. Darboe affronterà la vincente tra Comore e Camerun, in campo questa sera, mentre Diawara farà ritorno a Roma per tornare a disposizione di Mourinho o per dare la spinta definitiva al suo trasferimento. Su di lui, oltre al Valencia, hanno mostrato interesse Cagliari e Sampdoria.