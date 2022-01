Fazio verso l’addio alla Roma: trattativa con la Salernitana in chiusura

Il difensore argentino lascerà la capitale dopo 5 anni e mezzo

Federico Fazio è a un passo dal lasciare la Roma. La trattativa con la Salernitana è agli sgoccioli come riporta Tuttomercatoweb. Il difensore argentino lascia la capitale dopo 5 anni e mezzo e ritrova Walter Sabatini che lo aveva portato in Italia nel 2016. La Roma pagherà metà dell’ingaggio, al momento Fazio percepisce 2.5 milioni di euro all’anno e a giugno scadrà il contratto con la società giallorossa. L'offerta della Salernitana prevede un semestrale con automatico rinnovo annuale in caso di salvezza. L’ex Siviglia è stato messo fuori dal progetto da Mourinho da inizio anno. Anche la scorsa stagione pochissime le partite giocate, soltanto in emergenza totale è stato messo titolare da Fonseca. Con la Roma 127 presenze e 11 gol, indimenticabile l’annata con Di Francesco con la finale di Champions League sfiorata.