Italia, convocati Mancini, Cristante e Zaniolo per lo stage a Coverciano

La FIGC ha pubblicato sui propri canali ufficiali la lista dei giocatori convocati per lo stage in programma a Coverciano dal 26 al 28 gennaio. Tra i 25 azzurri figurano anche i giallorossi Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo. In particolare il numero 22 ritrova la Nazionale dopo esser stato costretto a declinare le ultime chiamate. "Io credo che Zaniolo adesso debba giocare, lavorare e migliorarsi tanto, è ancora giovane. Cosa intenda fare non lo so, l'importante è che giochi bene e diventi sempre più grande. Non basta avere qualità, adesso bisogna metterle in pratica e farle fruttare per la squadra" aveva detto il c.t. qualche settimana fa rinnovando la fiducia nel ragazzo. Il centrocampista invece continua a essere un punto fermo per Mancini che non ne fa mai a meno pur non considerandolo un titolarissimo. Un test importante per il c.t. in vista degli spareggi per le qualificazioni ai mondiali in Qatar contro Macedonia e eventualmente Portogallo, previste per marzo. Gli Azzurri si ritroveranno entro le ore 12 del 26 gennaio per poi svolgere tre allenamenti insieme. Da segnalare il ritorno di Balotelli e le new entry Joao Pedro Luiz Felipe, Samuele Ricci e Frattesi tra gli altri.