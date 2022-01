Coppa Italia, ufficiale: Inter-Roma si giocherà l’8 febbraio alle 21

La sfida si inserisce tra le gare di campionato contro il Genoa (6 febbraio) e il Sassuolo (13 febbraio)

La Lega Serie A ha reso noto con un comunicato ufficiale gli orari dei match validi per i quarti di Coppa Italia. La Roma affronterà l'Inter in trasferta a San Siro l'8 febbraio alle 21, in diretta su Canale 5. La sfida si inserisce per la Roma tra le gare di campionato contro il Genoa (6 febbraio) e il Sassuolo (13 febbraio) mentre i nerazzurri affronteranno subito dopo il Napoli, nella 25esima giornata di Serie A. Stabilita la data in cui Mourinho tornerà a San Siro da avversario: "Mi devo preparare emotivamente come ho fatto nella partita di campionato. Devo cercare di non avere emozioni. Sono tornato a San Siro contro il Milan e i hanno detto di tutto. La gente in questo caso non lo farà ma vediamo. Vado con l'intenzione di fare la partita con al Roma così come gli interisti faranno la partita con la loro squadra" aveva detto lo Special One al termine della partita contro il Lecce. Il programma degli altri incontri: