Roma: Maitland la priorità, il Cagliari su Calafiori. Pellegrini punta il Milan

Tutto esaurito a San Siro per la partita contro il Milan, quasi sold out anche l'Olimpico contro la Juve. Sul mercato il club è a stretto contatto con i giovani Wellens e Kamara. Felix sembra orientato verso il 'no' alla Coppa d'Africa

Squillano i telefoni e non solo per gli auguri di fine anno. Il mercato è sempre più vicino e per la Roma rappresenta una manna dal cielo. La necessità di compravendita dei giocatori è elevata, come da un po' di tempo a questa parte a dire il vero. Il mercato di gennaio viene definito di riparazione e Pinto proverà a mettere le toppe un po' ovunque per cercare di rendere la squadra il più possibile da quarto posto, ma non sarà semplice. Il budget non è elevato (ma nemmeno per le altre), e se non può essere 'di reazione' dovrà quantomeno essere un mercato intelligente. Maitland-Niles sembra il profilo giusto: jolly dell'Arsenal, giovane e voglioso di riscatto dopo che a fine estate a Londra gli avevano promesso più spazio. Mourinho non ha mai nascosto il suo debole per la Premier, e lo si capisce anche dagli obiettivi scelti per il centrocampo. Lo Special One ha l'occhio lungo e la memoria di ferro. Sa benissimo che non può ambire al top, e allora ha bisogno di rispolverare ragazzi conosciuti ai tempi della Premier. E' il caso di Wellens, allenato nel periodo dello Utd e incontrato da avversario al Tottenham. Proprio gli Spurs però, rappresentano l'ostacolo maggiore nella trattativa con il classe 2002. Sempre nella stessa zona di campo, il gm starebbe monitorando anche Kamara del Marsiglia. Sul classe '99 c'è già un'elevata concorrenza, ma la Roma punta sul fatto che gli arrivi al Velodrome di PauLopez e di Under, possano addolcire la trattativa. Dalla Spagna, sembra che la Roma sia tornata a competere per Mazraoui. Complessivamente la sessione invernale dei trasferimenti ha regalato più di qualche bella sorpresa al popolo romanista. ElShaarawy ha addirittura varcato 2 volte i cancelli di Trigoria nel mese di gennaio per firmare con il club.