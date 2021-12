Roma, biglietti esauriti col Milan. Contro la Juventus 42 mila tagliandi venduti

Il popolo romanista si presenterà carico anche l'anno che verrà

Il messaggio di Natale di Mourinho, i movimenti sul mercato della società e la corsa al quarto posto portano il popolo romanista, come sempre d'altronde, a seguire la squadra anche nel 2022. Contro il Milan a San Siro il settore ospiti è tutto esaurito il 6 gennaio. Contro la Juventus di Allegri, il giorno 9 l'Olimpico ha già raggiunto quota 42 mila spettatori. Si entra nella parte centrale della stagione e i giallorossi dovranno dare il massimo per raggiungere l'obiettivo Champions prefissato. Ibanez, come ha detto anche nell'intervista rilasciata a Sky, crede nel progetto tecnico del portoghese, e con lui tutta la squadra, ma anche i tifosi, che si presentano sempre in massa agli appuntamenti dei propri idoli. Entrambe le gare si disputeranno alle 18.30.