Wellens, dal Manchester alla Roma: “È perfetto per Mourinho”

Alan Nixon, storico giornalista del Sun, è pronto a scommettere nel futuro giallorosso del giovane jolly dello United: "È giovane, sotto la guida di José potrà fare la differenza"

"Mentalità, applicazione e grinta, sarebbe perfetto per José". Da Manchester a Roma, un viaggio che rappresenta il futuro, un salto senza paura che abbraccia la voglia di emergere di Charlie Wellens: Mourinho per diventare grande, una scommessa che anche Alan Nixon, storico giornalista del tabloid Sun al seguito del ManchesterUnited, si sente di fare. "È un calciatore polivalente, sa giocare sia al centro del campo che sulla fascia, è stato impiegato diverse volte da terzino destro e non ha mai sfigurato". Tiago Pinto è pronto ad aprire il mercato di gennaio, una sessione in cui è storicamente difficile trovare gli innesti giusti per migliorare una squadra: " Il Manchester sta parlando con il suo procuratore, ci sono diversi aspetti da valutare, non so se ci sarà la possibilità di un trasferimento a inizio anno, eventualmente per giugno. È giovane, un ragazzo che sicuramente ha grandi prospettive ma che non può risolvere tutti i problemi della Roma da subito. Avrà bisogno di un periodo di adattamento, ma sotto la guida di uno come Mourinho non potrà che migliorare ". Lo Special One aveva intuito le potenzialità di Wellens, testandolo negli allenamenti con la prima squadra durante la sua esperienza nei Red Devils di qualche anno fa, osservando la crescita anche quando è passato sulla panchina del Tottenham: proprio gli Spurs rappresentano l'ostacolo maggiore per l'ingaggio del classe 2002, con Antonio Conte pronto a spingere per l'ingaggio di uno dei giovani più quotati della "new generation" del calcio inglese.