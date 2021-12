Mancini: “Zaniolo può dare tanto anche alla Nazionale. Spinazzola fondamentale”

Il Ct dell'Italia dice: "Dipende tutto da Nicolò: dalla sua condizione fisica e dalla continuità di gioco che saprà dimostrare"

Per noi è un giocatore fondamentale. A sinistra continua ad attaccare e riesce anche a difendere. È un po’ in ritardo rispetto al recupero previsto, ma siamo fiduciosi che a febbraio possa tornare in campo. Avrà quindi un paio di mesi per arrivare da noi in ottime condizioni di forma.

Per me non c’è stata evoluzione, nel senso che il suo ruolo ideale è quello in cui lo vidi per la prima volta nell’Under 19: mezz’ala d’attacco. Ed è quello che, in fondo, fa ora: attacca e difende. Poi può giocare un po’ più indietro nel 4-3-3 o un po’ più avanti, da seconda punta, come nella Roma. Ma le sue caratteristiche sono quelle: attaccare, difendere. Di sicuro non è un esterno. Quando attacca, con la porta in faccia, è devastante.