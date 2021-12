Pellegrini, esempio da capitano: si taglia le ferie e da oggi è a Trigoria

Il numero 7 torna prima da Dubai e seguirà cinque giorni di lavoro personalizzato con l'obiettivo di tornare contro il Milan

Il capitano è quello che dà l’esempio. Sempre. Da oggi Lorenzo Pellegrini riprende a lavorare a Trigoria per archiviare del tutto l’infortunio muscolare che da un mese lo tiene ai box e lo fa dopo aver tagliato le ferie a Dubai. La moglie Veronica e i figli Thomas e Camilla erano partiti per Dubai una settimana fa, Lorenzo li ha raggiunti il 23 e ha trascorso con loro, tra mare e gite sul deserto, tre giorni. Il 23, appunto, il 24 e il 25. Ieri mattina, a Santo Stefano, sono tutti ripartiti per Roma dove, in serata, hanno organizzato una cena stellata a casa con tutta la famiglia.