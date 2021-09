Roma, la sconfitta è una lezione. Pellegrini: “Ripartire con entusiasmo”

I giallorossi sono tornati a lavoro per preparare una settimana che li porterà ad affrontare Udinese e Lazio

Ieri sera al Bentegodi si è consumata per la Roma la prima sconfitta stagionale. Un Verona che rimane ancora indigesto ai giallorossi: il 19 settembre scorso infatti, era arrivato il 3-0 a tavolino a favore degli scaligeri per via della svista sull'inserimento di Diawara nella lista degli over. "Nessun alibi - ha detto Mourinho a fine gara - non abbiamo giocato bene. Ma abbiamo perso una partita, non dieci". Che cosa allora non ha girato nei meccanismi della squadra di Mou? E' sempre lo Special One a spiegarlo, difendendo comunque a spada tratta l'impegno messo in campo dai suoi ragazzi: "Noi ci siamo impegnati, non ho niente da dire sotto questo punto di vista. Abbiamo perso tanti duelli individuali, e i calciatori del Verona hanno avuto più intensità di noi". Un secondo tempo poco Special quello della Roma, che fino ad oggi in quattro impegni su sette ha subito gol nei primi 20 minuti della ripresa. Sarà su questo aspetto quindi che Mourinho incentrerà il suo lavoro? Nel frattempo il portoghese riceve gli elogi di Carlo Ancelotti, definendo Roma come "La piazza adatta alle sue capacità e qualità caratteriali".