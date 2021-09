Ahi Roma, Verona è ancora indigesta

Magia di tacco di Pellegrini, poi è Tudor a imporsi

Stop. Meglio ancora, sbandata, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. La Roma scivola al Bentegodi e perde la prima gara della stagione: 3-2 per il Verona che cancella lo zero in classifica. Mourinho va ko e si ferma a 6 vittorie nel pomeriggio più strano della sua nuova avventura. La difesa prende 3 reti in 14 minuti dopo averne incassate solo 4 in 540. È saltato, d'incanto, l'equilibrio. Gaffe dei singoli e di squadra. Mou spesso fa riferimento alla rosa e lì dietro, sulle fasce, non ha di sicuro il meglio. È diventata Fatal Verona anche per la Roma: il 19 settembre 2020 il ko a tavolino (0-3, con Diawara non inserito nella lista over) e un anno dopo, stessa data, il primo ko stagionale. Tudor non si è spaventato davanti all'atteggiamento spavaldo scelto da Mourinho che ha inviato un segnale inequivocabile ai suoi giocatori: bisogna tenere il piede sull'acceleratore, a prescindere dai risultati delle rivali. Pellegrini, il Magnifico degli ultimi tempi, in attesa di firmare il nuovo contratto con il club giallorosso, è il trascinatore del gruppo. E, al tempo stesso, è anche il miglior realizzatore. Aspetta il diluvio per colpire anche al Bentegodi, 6° gol stagionale (3 in campionato e 3 in Conference League), dopo la pennellata per Cristante che di testa ha scheggiato la traversa. Il trequartista scambia con Karsdorp e va a raccogliere l'invito del compagno, ma per siglare il vantaggio tira fuori il tacco dal cilindro, imitando Amantino Mancini che firmò il vantaggio, sotto la Sud, con lo stesso gesto tecnico nel derby del 9 novembre 2003 (2-0).